Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Café

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte, in ein Café in der Erfurter Löbervorstadt einzubrechen. Über eine aufgebrochene Zugangstür auf der Gebäuderückseite gelangten sie zunächst in den Hausflur. Dort versuchten sie, in die Geschäftsräume vorzudringen, scheiterten jedoch an den verschlossenen Türen und flüchteten schließlich ohne Beute. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Donnerstagmorgen entdeckte ein Zeuge die Beschädigungen und informierte die Polizei. Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell