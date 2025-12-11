POL-PDLD: Germersheim - berauscht aus dem Verkehr gezogen
Germersheim (ots)
Am Mittwochmittag wurde ein 19-jähriger Autofahrer im Nordring in Rülzheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-1602
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell