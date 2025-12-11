PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schlägerei durch Polizei beendet

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 10.12.25 kam es kurz nach 13 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof zu einer Schlägerei zwischen fünf Personen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten gipfelte das Ganze in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug ein 29-Jähriger einem 26-Jährigen einen halben Zahn aus. Die eintreffenden Polizisten beendeten die Schlägerei umgehend.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

