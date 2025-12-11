POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schlägerei durch Polizei beendet
Bad Bergzabern (ots)
Am Mittwoch, 10.12.25 kam es kurz nach 13 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof zu einer Schlägerei zwischen fünf Personen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten gipfelte das Ganze in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug ein 29-Jähriger einem 26-Jährigen einen halben Zahn aus. Die eintreffenden Polizisten beendeten die Schlägerei umgehend.
