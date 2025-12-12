Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Landau (ots)

Am 11.12.2025 beschädigte um 17:05 Uhr ein 18-Jähriger Skoda-Fahrer beim Ausparken einen anderen PKW auf einem Parkplatz im Prießnitzweg in Landau. Zunächst entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 18:30 Uhr kehrte er mit seinem Vater zur Unfallstelle zurück. Der geparkte PKW konnte nicht mehr vorgefunden werden. Dessen Kennzeichen ist unbekannt. Es soll sich um einen dunklen SUV gehandelt haben. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341-287-0 zu melden.

