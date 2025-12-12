Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angriff auf Polizeibeamte

Gleisweiler (ots)

Am Freitagvormittag (12.12.2025) kam es gegen 11:10 Uhr in der katholischen Kirche in Gleisweiler zu einem polizeilichen Einsatz. Hintergrund war, dass sich dort eine 49-jährige Pfälzerin offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Diese ging mit einem größeren Metallgegenstand gegen die Beamten vor und legte diesen trotz wiederholter Aufforderung nicht weg. Um einen bevorstehenden Angriff zu verhindern, wurde das Distanz-Elektroimpulsgerät gegen die Frau eingesetzt. Hierdurch wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Nachdem die Verletzung im Krankenhaus medizinisch behandelt wurde, konnte die Pfälzerin einer Fachklinik zugeführt werden. Bei den Einsatzmaßnahmen blieben die beiden Beamten unverletzt. Eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

