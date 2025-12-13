Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Selbstjustiz nach Diebstahl

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann aus Germersheim vor einer Gaststätte in der Straße An der Hochschule von drei männlichen Personen im Alter von 29 bis 40 Jahren angegriffen. Die zum Teil alkoholisierten Männer traten und schlugen mit Fäusten und einem Gürtel gemeinsam auf den 31-jährigen ein und bedrohten diesen. Zuvor entwendete der Angegriffene Bargeld aus der Kasse der Lokalität, was die Männer wohl zu der Attacke veranlasst haben dürfte. Der Geschädigte zog sich mehrere Verletzungen zu und begab sich im Anschluss ins Krankenhaus. Die Angreifer, die sich zunächst nach der Tat von der Örtlichkeit entfernten, konnten kurz danach in der Nähe angetroffen werden. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten, den Verletzten erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell