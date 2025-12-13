PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Profi-Diebe gefasst

Landau (ots)

Bereits mehrfach war es in jüngster Vergangenheit zu Diebstählen von Spirituosen in einem Supermarkt in Landau gekommen. Hierbei dürfte sich der Schaden mittlerweile im vierstelligen Bereich befinden. Bei der Tatbegehung lenkten mehrere Täter das Personal mit normalen Vorgängen ab, sodass ein weiterer Täter den Markt unbemerkt verlassen konnte. Eine Mitarbeiterin erkannte bei einem erneuten Diebstahlsversuch die Täter wieder und verständigte daraufhin die Polizei. Durch eine unmittelbare Anfahrt mit mehreren Streifen konnten alle Täter gefasst werden. Nachdem dieser zur Dienststelle nach Landau verbracht worden waren, wurden mit der Staatsanwaltschaft weitere Maßnahmen abgesprochen, welche nun Teil der eingeleiteten Ermittlungsverfahren sind.

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

