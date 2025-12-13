POL-PDLD: Lingenfeld - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 81-Jähriger
Lingenfeld (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6178650
Die am 13.12.2025 als vermisst gemeldete 81-Jährige konnte wohlbehalten in Germersheim angetroffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
