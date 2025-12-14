PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falschfahrerin wendet noch rechtzeitig

Schwegenheim (ots)

Am 13.12.2025 gegen 12:30 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über eine Falschfahrerin auf der Abfahrt der Bundesstraße 9. Die verantwortliche Fahrzeugführerin fuhr von der Kreisstraße 31 aus Richtung Lingenfeld kommend nach links auf die eigentliche Abfahrt von der B9 in Richtung Speyer auf. Noch im Abfahrtsbereich und vermutlich nachdem sie von anderen Autofahrern darauf aufmerksam gemacht wurde, wendete die Dame und fuhr zurück. Die Fahrerin konnte nach Zeugenhinweisen im Ortsgebiet Schwegenheim kontrolliert werden. Aktuell ist unklar, ob Autofahrer gefährdet wurden. Zeugen und eventuell Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung setzen. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:03

    POL-PDLD: Spritztour endet im Acker

    Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht zum Sonntag endete die Spritztour eines 15-jährigen Jugendlichen mit dem Auto der Eltern versehentlich im Acker in der Nähe von Wörth. Wohin die Fahrt eigentlich hätte gehen sollen, ist nicht bekannt. Da bei dem Jugendlichen betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festzustellen waren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Trotz der ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 19:24

    POL-PDLD: Lingenfeld - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 81-Jähriger

    Lingenfeld (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6178650 Die am 13.12.2025 als vermisst gemeldete 81-Jährige konnte wohlbehalten in Germersheim angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren