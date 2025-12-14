Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falschfahrerin wendet noch rechtzeitig

Schwegenheim (ots)

Am 13.12.2025 gegen 12:30 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über eine Falschfahrerin auf der Abfahrt der Bundesstraße 9. Die verantwortliche Fahrzeugführerin fuhr von der Kreisstraße 31 aus Richtung Lingenfeld kommend nach links auf die eigentliche Abfahrt von der B9 in Richtung Speyer auf. Noch im Abfahrtsbereich und vermutlich nachdem sie von anderen Autofahrern darauf aufmerksam gemacht wurde, wendete die Dame und fuhr zurück. Die Fahrerin konnte nach Zeugenhinweisen im Ortsgebiet Schwegenheim kontrolliert werden. Aktuell ist unklar, ob Autofahrer gefährdet wurden. Zeugen und eventuell Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung setzen. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell