POL-PDLD: Herxheim - Notlage vorgetäuscht - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 14.12.2025 wurde gegen 10 Uhr ein 35-Jähriger Opfer eines Betruges. Hierbei hielt er mit seinem PKW auf der L493 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach an, da ein anderer PKW-Fahrer (älterer silberner PKW BMW) am Straßenrand den Warnblinker betätigt hatte. Nun wurde durch unbekannte Täter eine Notlage vorgetäuscht - der Tank sei leer und man habe kein Geld dabei. Man müsste jedoch dringend nach München, da dort seine Frau einen Unfall gehabt habe. Gutgläubig fuhr der 35-Jährige mit diesem zur nächsten Tankstelle und bezahlte für ihn Kraftstoff und Zigaretten. Die Schadenshöhe liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Der unbekannte Täter sicherte zu, das Geld im Nachgang zu bezahlen und hinterließ seine angebliche Handynummer. Im Laufe des Tages gelangte der 35-Jährige zur Einsicht, dass er womöglich Opfer eines Betruges wurde und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Strafverfahren wegen Betrug wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

