POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Kellerwohnung
Sankt Martin (ots)
Bislang unbekannte Täter hebelten am späten Montagnachmittag das Fenster einer Kellerwohnung in Sankt Martin auf. Nachdem die Täter die noch im Haus befindlichen Bewohner bemerkten, flüchteten diese offenbar direkt ohne Diebesgut. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Suchhunden verlief ergebnislos. Die Polizei bittet nach einem Einbruch vor Ort nichts anzufassen oder zu verändern und immer umgehend die örtlich zuständige Polizei zu informieren.
