Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht innerhalb von 10 Minuten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 15.12.2025 parkte gegen 11 Uhr eine 54-jährige VW-Fahrerin ihren PKW auf einem Parkplatz in der Nähe des Eingangs eines Supermarktes in der Johannes-Kopp-Straße. Nur 10 Minuten später musste sie einen frischen Unfallschaden an ihrem PKW feststellen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

