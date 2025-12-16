PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht innerhalb von 10 Minuten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 15.12.2025 parkte gegen 11 Uhr eine 54-jährige VW-Fahrerin ihren PKW auf einem Parkplatz in der Nähe des Eingangs eines Supermarktes in der Johannes-Kopp-Straße. Nur 10 Minuten später musste sie einen frischen Unfallschaden an ihrem PKW feststellen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 08:25

    POL-PDLD: Lingenfeld - vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei

    Lingenfeld (ots) - Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Humboldtstraße in Lingenfeld statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958 0 ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:24

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

    Sankt Martin (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am späten Montagnachmittag das Fenster einer Kellerwohnung in Sankt Martin auf. Nachdem die Täter die noch im Haus befindlichen Bewohner bemerkten, flüchteten diese offenbar direkt ohne Diebesgut. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Suchhunden verlief ergebnislos. Die Polizei bittet nach einem Einbruch vor Ort nichts anzufassen oder zu verändern und immer ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:47

    POL-PDLD: Oberotterbach - 15 Autofahrer im Ort zu schnell

    Oberotterbach (ots) - Im Zeitraum von 10:10h bis 10:45h wurden am Montag, 15.12.25 durch Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße in Oberotterbach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei 40 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich 15 Überschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 46km/h. Erlaubt sind an der Örtlichkeit 30km/h. Des Weiteren konnten bei allgemeinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren