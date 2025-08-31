Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Cannabiseinfluss E-Scooter geführt

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Juliusmühle

31.08.20225; 11:45 Uhr

Am frühen Sonntagmittag, den 31.08.2025, kontrollierte eine Polizeistreife den Fahrer eines Scooter in der Ortschaft Juliusmühle. Der 20jährige hatte sich zuvor verdächtig verhalten, indem er beim Erblicken des Funkstreifenwagens sofort vom Scooter sprang und diesen weiterschob. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem aus Dassel stammenden Mann körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein anschließender Droge-Urin-Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Scooter untersagt.

