Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verfolgungsfahrt, Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3, Kreuzungsbereich Göttinger Straße / Am Martinsgraben, Samstag, 30.08.2025, 12:35 Uhr

NORTHEIM (fm)

Am Samstag wollte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim einen 20-jährigen Mann aus Bad Grund kontrollieren, der mit einem Audi A3 die Bundesstraße 3 aus Sudheim kommend in Fahrtrichtung Northeim befuhr. Im Kreuzungsbereich Göttinger Straße/Am Martinsgraben gaben die Polizeivollzugsbeamten dem Fahrzeugführer Anhaltesignale, doch dieser reagierte nicht und versuchte, mit seinem Pkw zu flüchten. Im Bereich der Hillerser Straße in Richtung des dortigen Industriegebiets konnte der Pkw schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle stellten die Polizeivollzugsbeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer den Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hatte. Ihm wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es durch die Verfolgungsfahrt zu keiner Gefährdung Unbeteiligter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551 91480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell