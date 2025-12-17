PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Firmenfahrzeug - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (15.12.2025 - 16.12.2025) wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe eines Firmenahrzeuges eingeschlagen, welches in der Ulmenstraße in Landau geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

