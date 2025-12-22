PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Pastoratsweide/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Freitag (19.12.25) in ein Haus an der Pastoratsweide eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

