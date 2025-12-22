POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp/ Einbruch in Firma
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Samstag (20.12.25) in eine Firma am Dreischkamp eingebrochen. Gegen 3.35 Uhr schlugen diese die Scheibe einer Tür ein. Sie entwendeten technische Geräte und Werkzeuge. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
