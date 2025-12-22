PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Samstag (20.12.25) in eine Firma am Dreischkamp eingebrochen. Gegen 3.35 Uhr schlugen diese die Scheibe einer Tür ein. Sie entwendeten technische Geräte und Werkzeuge. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

