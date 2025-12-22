Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, A43/ Mutmaßliche Kupferdiebe gestoppt

Coesfeld (ots)

Zivilkräfte der Autobahnpolizei Münster haben am vergangenen Mittwoch (17.12.25) zwei mutmaßliche Kupferdiebe aus Rumänien gestoppt. Gegen 14.30 Uhr hielten die Beamten zwei Autos mit rumänischem Kennzeichen auf dem Pendlerparkplatz am Anschluss Nottuln an.

Die Polizisten entdeckten in beiden Fahrzeugen Kupferbleche. Die beiden Männer gaben an, dass sie diese aus einem Container entnommen hätten, konnten aber weder Ort noch Zeit nennen.

Zudem war einer der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch war sein Auto nicht mehr zugelassen. Die Polizisten stellten das Kupfer sicher und untersagten die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Auto. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen.

