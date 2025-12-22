POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Schwarzer Opel Meriva beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Aldi-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (20.12.25) einen schwarzen Opel Meriva beschädigt. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell