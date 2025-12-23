POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/ Grauer Ford Focus beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Aldi-Parkplatz in Herbern hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Ford Focus beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 15.20 Uhr und 15.35 Uhr am Montag (22.12.25). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell