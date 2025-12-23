POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ E-Scooter gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Montag (22.12.25) einen E-Scooter aus einem Carport an der Coesfelder Straße in Lette gestohlen. Gegen Mittag beobachtete ein Zeuge, wie zwei Jugendliche diesen entwendeten. Die Nennung einer genaueren Uhrzeit war nicht möglich.
Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:
- männlich - etwa 1,65 Meter - 15-16 Jahre - dunkle Wollmützen - dunkel gekleidet
Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
