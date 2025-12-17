Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 16.12.2025, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des E-Centers an der Piepmühle in Bad Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 05723 / 74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell