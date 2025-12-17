Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall beim Einfahren auf die B83
Bückeburg (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 17:25 Uhr, kam es an der Bundesstraße 83 in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.
Ein 35-jähriger Mann aus Bückeburg wollte mit seinem Skoda Octavia vom Gelände der Shell-Tankstelle nach links auf die B83 einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz, der von einem 35-Jährigen aus Bünde geführt wurde.
Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.
