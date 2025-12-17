PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es auf dem Radweg der Verdener Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 58, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr den Radweg stadtauswärts, als er mit einem entgegenkommenden 10-jährigen Jungen aus Dörverden, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, mit den Armen zusammenstieß. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt allerdings fort.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Radfahrer geben können, sich unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

