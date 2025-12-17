Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es auf dem Radweg der Verdener Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 58, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr den Radweg stadtauswärts, als er mit einem entgegenkommenden 10-jährigen Jungen aus Dörverden, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, mit den Armen zusammenstieß. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt allerdings fort.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Radfahrer geben können, sich unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

