Polizei Dortmund

POL-DO: Diensthund Jack stellt Fahrraddieb - Polizei nimmt 41-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1054

In der Nacht zu Mittwoch (3. Dezember) stellte der Diensthund Jack einen Fahrraddieb in Dortmund Hombruch. Die Polizei nahm den 41-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen entwendete der Dortmunder Tatverdächtige gegen 3:30 Uhr ein Fahrrad, das auf einem Privatgrundstück im Bereich Grotenbachstraße und Alte Teichstraße abgestellt war. Der 41-Jährige flüchtete ohne das Fahrrad vom Tatort.

Der Diensthund Jack nahm die Spur des Tatverdächtigen auf und fand ihn versteckt in einem Gebüsch in der Nähe. Während der Festnahme versuchte der Dortmunder nach dem Hund zu schlagen. Jack biss den Tatverdächtigen daraufhin und verletzte ihn leicht.

Der 41-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die besonderen Vorrausetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen des Diebstahls von Fahrrädern.

