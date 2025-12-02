PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Falscher Polizeibeamter: Täter stiehlt Schmuck aus Wohnung einer Seniorin in Dortmunder-Körne

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1050

Am Montagnachmittag (01. Dezember), um ca. 12:30 Uhr kam es zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 87-jährigen Dortmunderin in der Spreestraße in Dortmund-Körne. Der Täter entwendete Schmuck und flüchtete aus der Wohnung.

Vor dem Diebstahl erhielt die Seniorin einen Anruf. Am Telefon gab sich der bislang unbekannte Täter als Leiter der Sparkasse Körne aus. Er behauptete, dass Dritte eine Überweisung eines hohen dreistelligen Eurobetrags von ihrem Konto auf ein Bankkonto in den Niederlanden veranlasst hätten.

Wenige Augenblicke später klingelte erneut das Telefon. Ein weiterer Täter gab sich als Polizeibeamter der Kriminalpolizei aus und bestätigte die Angaben des falschen Filialleiters. Unter dem Vorwand der Seniorin Lichtbilder zur Identifizierung des Tatverdächtigen zeigen zu wollen, sicherte der Betrüger der Seniorin zu, einen zivilen Kollegen vorbeizuschicken.

Kurze Zeit später klingelte es an der Haustür der Seniorin. Der Täter wies sich ihr gegenüber mit einem vermeintlichen Polizeidienstausweis aus und verschaffte sich so Zugang zu ihrer Wohnung. Dort fragte er die 87-Jährige nach Schmuck und Bargeld. Sodann griff der Mann nach einer Halskette und einem Ring von niedrigem dreistelligem Wert und flüchtete aus der Wohnung.

Sie konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, asiatischer Phänotyp, 160 cm groß, schmale Statur, ca. 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Oberlippenbart. Zum Tatzeitpunkt trug er ein beiges Sweatshirt mit einer Stickerei auf der linken Brustseite.

Wer hat zum Tatzeitpunkt in der Spreestraße eine Person gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft, oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Ist die Person möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen und von der Örtlichkeit gefahren?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Die Dortmunder Polizei warnt vor Trickbetrug am Telefon und an der Wohnungstür. Betrüger greifen bei der Suche nach potenziellen Opfern häufig auf das Telefonbuch zurück. Dabei suchen sie gezielt nach Namen, die auf ältere Personen schließen lassen. Um Betrügern keine Angriffsfläche zu bieten, kann es sinnvoll sein, die eigene Telefonnummer aus dem Telefonbuch entfernen zu lassen.

Um sich vor Betrügerinnen und Betrügern zu schützen, haben wir die folgenden Präventionshinweise:

   - Polizei, Staatsanwaltschaft und Banken oder andere Behörden 
     rufen nicht bei Ihnen an, um EC-Karten und PIN abzuholen. 
     Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre finanziellen und/oder 
     persönlichen Verhältnisse.
   - Geben Sie auch keine Details zu ihren familiären Verhältnissen 
     preis. Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner um Geld oder um Kontodaten von Ihnen bittet!
   - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, 
     wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie 
     den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls 
     sogar geschädigt worden sind.
   - Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, 
     verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu 
     einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und 
     Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft 
     oder in der Stadt weiter versuchen.
   - Übergeben Sie Ihr Geld niemals an unbekannte Personen!
   - Sie sehen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Straße 
     oder jemanden im Hausflur und haben ein Störgefühl? Verständigen
     Sie den Polizei-Notruf 110.
   - Die meisten Ziele dieser Maschen sind Seniorinnen und Senioren. 
     Angehörige oder andere Vertraute sollten mit Ihnen über die 
     Arbeit der Täter sprechen und "Abwehrstärke" erzeugen. Denn das 
     resolute Auftreten gegen Trickbetrüger ist am Telefon oder an 
     der Haustür nicht unfreundlich.
   - Halten Sie als Angehöriger oder Nachbar Kontakt! Tauschen Sie 
     Erreichbarkeiten mit älteren Verwandten, Freunden oder auch 
     Nachbarn aus. Bieten Sie sich als Ansprechpartner an, falls 
     diese sich in einer Situation unwohl fühlen, sie zweifelhafte 
     Begegnungen haben und sich rückversichern wollen. Häufig zögern 
     gerade Seniorinnen und Senioren, sich mit ihren Zweifeln und 
     Anliegen an Verwandte und Bekannte zu wenden - in der Sorge zu 
     stören oder "sich etwas einzubilden". Nehmen Sie vertrauten 
     Menschen diese Sorge!

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:36

    POL-DO: Zwei mutmaßliche Drogenhändler in der Dortmunder City festgenommen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1051 Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund waren am Montagabend (1. Dezember 2025) in der Dortmunder Innenstadt unterwegs, da sie Hinweise auf Drogenhandel rund um eine Tiefgarage in der Ludwigstraße hatten. Gegen 23:45 Uhr trafen die Polizisten auf zwei Syrer ohne festen Wohnsitz, die sich im Hinterhof der Garage aufhielten. Die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:02

    POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Kronprinzenstraße

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1049 Am Freitag (29. November) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Kronprinzenstraße in Dortmund. Eine 88-jährige Dortmunderin war zuvor vom Wochenmarkt am Friedensplatz in Richtung Kronprinzenstraße unterwegs. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Kurz darauf wartete sie vor dem Aufzug des Hauses, als der Unbekannte ...

    mehr
