POL-DO: Zwei mutmaßliche Drogenhändler in der Dortmunder City festgenommen

Dortmund (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund waren am Montagabend (1. Dezember 2025) in der Dortmunder Innenstadt unterwegs, da sie Hinweise auf Drogenhandel rund um eine Tiefgarage in der Ludwigstraße hatten.

Gegen 23:45 Uhr trafen die Polizisten auf zwei Syrer ohne festen Wohnsitz, die sich im Hinterhof der Garage aufhielten. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und durchsuchten die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer.

Dabei fanden die Einsatzkräfte mehrere für den Verkauf vorbereitete Einheiten mit mutmaßlichem Kokain. Zudem wurde bei beiden Männern jeweils eine niedrige Summe Bargeld in dealertypischer Stückelung gefunden. Das Bargeld und die Drogen stellten die Beamten sicher.

Der 27-Jährige hatte auch noch ein Pfefferspray sowie ein Messer dabei. Beides wurde sichergestellt. Der 27-Jährige erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wird ein Messertrageverbot geprüft.

Die Polizisten brachten das Duo ins Polizeigewahrsam. Die Prüfung der Haftgründe dauert an. Beide erhalten eine Anzeige wegen des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Kokain.

