POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall zwischen einem Auto und E-Scooter auf der Wittekindstraße
Lindemannstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1052

Am Mittwoch, dem 26. November, kam es gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung Wittekindstraße/Lindemannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Kleinwagen kollidierte mit einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Autofahrer flüchtete mit seinem Wagen von der Unfallstelle, ohne sich um den leichtverletzten E-Scooter-Fahrer zu kümmern.

Der 19-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter den Radweg der Wittekindstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Er fuhr über den Kreuzungsbereich Wittekindstraße/Lindemannstraße und wechselte auf die Fahrbahn. Ein weißer Kleinwagen bog von der Lindemannstraße nach links in die Wittekindstraße in Richtung Innenstadt ab. Dabei wurde der 19-Jährige seitlich von dem Auto erfasst und stürzte. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr davon, ohne sich um den E-Scooter-Fahrer zu kümmern.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen weißen Kleinwagen machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter der Telefonnummer 0231/132-1121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

