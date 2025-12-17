Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

Obernkirchen (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle.

Am Dienstag den 16.12.2025 wurden gegen 20:15 Uhr zwei Mitarbeiter der ARAL Tankstelle an der Hauptstraße in Obernkirchen überfallen.

Der bislang unbekannte Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und fordere unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Anschließend flüchtete er fußläufig über den rückwertigen Bereich der Tankstelle über ein Feld.

Der männliche Täter war maskiert, dunkel gekleidet, etwa 1,85m groß und hatte eine schlanke Statur.

Zeugen die in der Zeit etwas Auffälliges gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 05722-28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell