PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

Obernkirchen (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle.

Am Dienstag den 16.12.2025 wurden gegen 20:15 Uhr zwei Mitarbeiter der ARAL Tankstelle an der Hauptstraße in Obernkirchen überfallen.

Der bislang unbekannte Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und fordere unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Anschließend flüchtete er fußläufig über den rückwertigen Bereich der Tankstelle über ein Feld.

Der männliche Täter war maskiert, dunkel gekleidet, etwa 1,85m groß und hatte eine schlanke Statur.

Zeugen die in der Zeit etwas Auffälliges gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 05722-28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 07:33

    POL-NI: Unfallflucht - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter und Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montagmorgen, den 15.12.2025, zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 36, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 29-jährige Frau aus Nienburg meldete sich im Nachgang bei der Polizei und räumte ein, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach eigenen Angaben war sie mit ihrem roten ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:09

    POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Hagenburg (ots) - (Thi) Am Montag den 15.12.2025 kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit gegen Mittag einen 61-jährigen Mercedesfahrer aus Nienburg auf der Altenhäger Straße in Hagenburg. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:53

    POL-NI: Bronzediebstahl auf Friedhof - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hagenburg (ots) - (Gav) Die Polizeistation Hagenburg ermittelt wegen zweier Taten auf dem Friedhof an der Altenhäger Straße in Hagenburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr, kam es zu Beschädigungen und einem Diebstahl an Grabstätten. In einem Fall versuchten bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren