Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Hagenburg (ots)
(Thi) Am Montag den 15.12.2025 kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit gegen Mittag einen 61-jährigen Mercedesfahrer aus Nienburg auf der Altenhäger Straße in Hagenburg.
Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell