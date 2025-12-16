Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Kupferkabel entwendet - Polizei bittet um Hinweise
Hoya (ots)
(Gav) Im Zeitraum von Samstag, den 13.12.2025, 17:00 Uhr, bis Montag, den 15.12.2025, 07:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle eines Solarparks an der Heidhüser Straße in Hassel zu einem Diebstahl.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände und entwendeten insgesamt 16 Kabeltrommeln mit Kupfer von jeweils rund 500 Metern Länge. Anschließend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.
Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Hoya unter der Tel. 04251 / 67280 zu melden.
