Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kupferkabel entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Hoya (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Samstag, den 13.12.2025, 17:00 Uhr, bis Montag, den 15.12.2025, 07:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle eines Solarparks an der Heidhüser Straße in Hassel zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände und entwendeten insgesamt 16 Kabeltrommeln mit Kupfer von jeweils rund 500 Metern Länge. Anschließend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Hoya unter der Tel. 04251 / 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell