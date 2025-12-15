Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rinteln (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 14.12.2025, kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Angerstraße im Rintelner Ortsteil Exten zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem ein Badezimmerfenster aufgehebelt wurde. Im Inneren des Hauses wurden anschließend sämtliche Etagen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse Vermögenswerte. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Angerstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Rinteln unter der Tel. 05751 / 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell