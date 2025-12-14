Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: aktueller Stand: Hund vermutlich angefahren

Polizei bedankt sich für die schnelle und professionelle Hilfe der Tierrettung

Stadthagen (ots)

Cho / Am 14.12.2025, gegen 20:15 Uhr, teilt eine besorgte Stadthägerin mit, dass ein verletzter Hund auf der Seiler Str. in Stadthagen liege. Sofort wird ein Streifenwagen der Polizei Stadthagen zum Einsatzort entsandt. Zeitgleich wird die Tierrettung Lindhorst über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Obwohl zu der Zeit der Sachverhalt noch nicht polizeilich bestätigt ist, entschließt sich die Tierrettung, sich ebenfalls unverzüglich zum möglichen Unfallort zu begeben. Kurz nach der Ankunft der Polizei, trifft auch die Tierrettung Lindhorst vor Ort ein. Und tatsächlich, ein kleiner Hund liegt schwer verletzt auf der Straße. Vermutlich zuvor durch einen PKW angefahren. Durch die Tierrettung wird der Hund sofort professionell und komplett unbürokratisch versorgt und unverzüglich in die Tierklinik Nienburg verbracht. Der Zustand des Hundes ist zum Zeitpunkt dieser Meldung unbekannt. Ein möglicher Unfallhergang ist zudem unbekannt, da es keine Meldung eines Unfalls gegeben hat. Diesbezüglich bittet die Polizei Stadthagen, dass sich mögliche Zeugen hierzu melden. Eine Benachrichtigung des zum Glück gechipten Hundes, erfolgt ebenfalls über die Tierrettung. Von Seiten der Polizei Stadthagen geht ein großes Lob und auch ein Dankeschön an die Tierrettung Lindhorst für die tolle Einsatzbereitschaft und unkomplizierte Hilfe.

Aktualisierter Stand von 21:50 Uhr:

Die Tierrettung Lindhorst meldet, dass es sich um einen Shia-Tzu handle. Die Halter seien bekannt und nun bei ihrem Hund in der Tierklinik in Nienburg. Die Heilungsprognosen seien gut.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell