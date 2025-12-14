Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stromausfall in Lindhorst

Lindhorst (ots)

cho / Derzeit kommt es in Lindhorst zu einem Stromausfall. Der zuständige Netzbetreiber hat Kenntnis und schätzt eine Beseitigung der Störung bis 23 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell