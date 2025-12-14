Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Stromausfall in Lindhorst
Lindhorst (ots)
cho / Derzeit kommt es in Lindhorst zu einem Stromausfall. Der zuständige Netzbetreiber hat Kenntnis und schätzt eine Beseitigung der Störung bis 23 Uhr.
