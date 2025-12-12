Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Stolzenau (ots)

(Gav) Am Donnerstagabend, den 11.12.2025, gegen 19:25 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der An der Landstraße in Stolzenau eine 42-jährige Opel-Fahrerin.

Bei der Verkehrskontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,86 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

