Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt
Stolzenau (ots)
(Gav) Am Donnerstagabend, den 11.12.2025, gegen 19:25 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der An der Landstraße in Stolzenau eine 42-jährige Opel-Fahrerin.
Bei der Verkehrskontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,86 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.
