Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Sachsenhagen (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 05:50 Uhr, kam es auf der L445 zwischen Sachsenhagen und Lindhorst zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang.

Ein bislang unbekannter Autofahrer setzte im Gegenverkehr zu einem Überholvorgang an und geriet dabei auf die Fahrspur eines 19-jährigen BMW-Fahrers aus Lindhorst. Der junge Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Dabei streifte er einen Leitpfosten, wodurch Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Hagenburg bittet Zeugen sowie Hinweisgeber zum überholenden Fahrzeug, sich unter Tel. 05033 / 980130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell