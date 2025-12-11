PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STH: Einbruch in Schmalzkuchenbude

Stadthagen (ots)

(mue)In der Nacht vom 10.12.2025 auf den 11.12.2025 ist ein bislang unbekannter Täter in einen Verkaufstand auf dem Weihnachtsmarkt eingebrochen. Hierbei wurden neben einer geringen Menge Münzgeld, eine Palette mit 150 Eiern, 2 Beutel Marshmallows sowie diverse Lebkuchenherzen entwendet. Hinweise werden bei der Polizei in Stadthagen entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

