Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Einbruch in Schmalzkuchenbude
Stadthagen (ots)
(mue)In der Nacht vom 10.12.2025 auf den 11.12.2025 ist ein bislang unbekannter Täter in einen Verkaufstand auf dem Weihnachtsmarkt eingebrochen. Hierbei wurden neben einer geringen Menge Münzgeld, eine Palette mit 150 Eiern, 2 Beutel Marshmallows sowie diverse Lebkuchenherzen entwendet. Hinweise werden bei der Polizei in Stadthagen entgegen genommen.
