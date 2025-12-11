Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.12.2025, 22:10 Uhr, bis 11.12.2025, 03:20 Uhr) brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Bürogebäude in der Straße Hinter der Burg in Stadthagen ein.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurden Schränke in den Umkleideräumen durchsucht.

Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, um Hinweise unter Tel. 05721 / 98220.

