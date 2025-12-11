PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.12.2025, 22:10 Uhr, bis 11.12.2025, 03:20 Uhr) brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Bürogebäude in der Straße Hinter der Burg in Stadthagen ein.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurden Schränke in den Umkleideräumen durchsucht.

Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, um Hinweise unter Tel. 05721 / 98220.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

