Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 4 Fundfahrräder suchen ihre Eigentümer

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümer dieser 4 Fundfahrräder:

1. schwarzes Treckingrad der Marke Radon (Modell Solution Comfort) Das Fahrrad wurde am 14.11.2025 in der Ziegelkampstraße aufgefunden. Besonderheit: Der Lenker hat eine Art Wabenmuster und ist mit weißer Schrift versehen.

2. lila/weißes Kinderfahrrad der Marke Puky (Modell Skyride) Das Fahrrad wurde am 03.11.2025 in der Düsseldorfer Straße (Bürgerpark etwa südlich der Düsseldorfer Straße) aufgefunden.

3. grau/gelbes Kinderfahrrad der Marke Nixon (Modell Ranger) Das Fahrrad wurde am 20.11.2025 in der Ziegelkampstraße aufgefunden.

4. schwarz/rotes Damenrad der Marke Giant (Modell Tourer CS) Das Fahrrad wurde am 26.11.2025 in der Wölper Straße aufgefunden. Besonderheit: Im Fahrradkorb vorne befindet sich ein geblümter Fahrradhelm.

Sollte Ihnen eines dieser Fahrräder nachweislich gehören, melden Sie sich bitte bei der Polizei Nienburg persönlich oder unter der 05021-92120.

