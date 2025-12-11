Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 4 Fundfahrräder suchen ihre Eigentümer
Nienburg (ots)
(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümer dieser 4 Fundfahrräder:
1. schwarzes Treckingrad der Marke Radon (Modell Solution Comfort) Das Fahrrad wurde am 14.11.2025 in der Ziegelkampstraße aufgefunden. Besonderheit: Der Lenker hat eine Art Wabenmuster und ist mit weißer Schrift versehen.
2. lila/weißes Kinderfahrrad der Marke Puky (Modell Skyride) Das Fahrrad wurde am 03.11.2025 in der Düsseldorfer Straße (Bürgerpark etwa südlich der Düsseldorfer Straße) aufgefunden.
3. grau/gelbes Kinderfahrrad der Marke Nixon (Modell Ranger) Das Fahrrad wurde am 20.11.2025 in der Ziegelkampstraße aufgefunden.
4. schwarz/rotes Damenrad der Marke Giant (Modell Tourer CS) Das Fahrrad wurde am 26.11.2025 in der Wölper Straße aufgefunden. Besonderheit: Im Fahrradkorb vorne befindet sich ein geblümter Fahrradhelm.
Sollte Ihnen eines dieser Fahrräder nachweislich gehören, melden Sie sich bitte bei der Polizei Nienburg persönlich oder unter der 05021-92120.
