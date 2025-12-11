Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Einbruchsversuche - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg ermittelt aktuell in zwei räumlich nahe beieinanderliegenden Fällen von versuchten Einbrüchen. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen Montag, den 08.12.2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, den 09.12.2025, 13:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu insgesamt acht Garagen auf dem Gelände der BBS Nienburg am Berliner Ring.

An den Garagen wurden deutliche Aufbruchspuren festgestellt. Die Schließmechanismen wurden jeweils verbogen beziehungsweise deformiert, sodass die Garagentore nicht mehr ordnungsgemäß schließen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Bereits zuvor, zwischen Freitag, den 05.12.2025, 17:00 Uhr, und Montag, den 08.12.2025, 09:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, eine Kellertür der BBS Nienburg aufzuhebeln. Auch hier blieb es beim Versuch. Es wurde nichts gestohlen.

Die Ermittlungen dauern an. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten wird geprüft.

Personen, die in den relevanten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich Berliner Ring / BBS gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

