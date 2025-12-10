Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt
Marklohe (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 09.12.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es an der Einmündung Am Torfstich / Oyler Landstraße (L351) in Marklohe-Oyle zu einem Verkehrsunfall.
Ein 22-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Marklohe wollte von der Straße Am Torfstich nach links auf die Oyler Landstraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 72-jährigen Frau aus Binnen. Es kam zur Kollision.
Der 22-Jährige sowie die 72-jährige Fahrerin und deren 69-jährige Beifahrerin aus Binnen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
