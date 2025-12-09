PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Nachdem sie ihren Pkw in der Bornstraße in Bad Nenndorf über Nacht geparkt hatte, musste eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin am Morgen des 09.12. feststellen, dass ihr Fahrzeug offenbar durch einen Unfall beschädigt wurde.

In der Zeit zwischen ca. 03:00 Uhr und 07:30 Uhr sei der Pkw auf einem Parkstreifen vor der Berufsschule abgestellt gewesen. Der linke Außenspiegel ist durch den Unfall beschädigt worden. An der Unfallstelle ist zudem ein Bruchstück des gegnerischen Fahrzeugs zurückgeblieben.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 05723/74920 bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 12:04

    POL-NI: Unfallflucht auf dm-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 08.12.2025, zwischen 13:50 und 14:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des dm-Drogeriemarktes in der Celler Straße in Nienburg ein geparkter Audi A7 beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den Audi - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - und beschädigte dabei den Türgriff der Fahrerseite. ...

  • 09.12.2025 – 12:02

    POL-NI: Auffahrunfall auf der B215 - Taxi-Fahrer leicht verletzt

    Eystrup (ots) - (Gav) Am Montag, den 08.12.2025, gegen 08:15 Uhr, kam es auf der Hauptstraße (B215) in Eystrup zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger VW-Touran-Fahrer aus Nienburg, der als Taxi unterwegs war, musste in Höhe der Hausnummer 61 verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 20-jährige Skoda-Fabia-Fahrerin aus Hassel bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Taxi auf. Der Taxifahrer wurde nach ...

  • 09.12.2025 – 11:37

    POL-NI: Fettbrand in Restaurant

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Am Montagabend, den 08.12.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es in einem Restaurant an der Hauptstraße in Bad Nenndorf zu einem Fettbrand auf einem Gasgrill in der Küche. Eigene Löschversuche des Personals blieben ohne Erfolg, sodass sich eine starke Rauchentwicklung im Gebäude ausbreitete. Die Feuerwehr räumte daraufhin das Restaurant sowie das angrenzende Hotel. Insgesamt wurden rund 25 Restaurantgäste und etwa 20 Hotelbesucher ins Freie geführt. ...

