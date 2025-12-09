Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Nachdem sie ihren Pkw in der Bornstraße in Bad Nenndorf über Nacht geparkt hatte, musste eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin am Morgen des 09.12. feststellen, dass ihr Fahrzeug offenbar durch einen Unfall beschädigt wurde.

In der Zeit zwischen ca. 03:00 Uhr und 07:30 Uhr sei der Pkw auf einem Parkstreifen vor der Berufsschule abgestellt gewesen. Der linke Außenspiegel ist durch den Unfall beschädigt worden. An der Unfallstelle ist zudem ein Bruchstück des gegnerischen Fahrzeugs zurückgeblieben.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 05723/74920 bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden.

