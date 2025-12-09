Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fettbrand in Restaurant
Bad Nenndorf (ots)
(Gav) Am Montagabend, den 08.12.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es in einem Restaurant an der Hauptstraße in Bad Nenndorf zu einem Fettbrand auf einem Gasgrill in der Küche.
Eigene Löschversuche des Personals blieben ohne Erfolg, sodass sich eine starke Rauchentwicklung im Gebäude ausbreitete. Die Feuerwehr räumte daraufhin das Restaurant sowie das angrenzende Hotel. Insgesamt wurden rund 25 Restaurantgäste und etwa 20 Hotelbesucher ins Freie geführt.
Verletzt wurde niemand. Gebäudeschäden sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden.
