Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Steuerakademie

Rinteln - Wilhelm-Busch-Weg (ots)

(me) Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 07:20 Uhr, stellte eine Schülerin der Steuerakademie aus Erkelenz ihren Pkw in einer Parkbucht auf dem Parkplatz vor der Akademie rückwärts eingeparkt ab. Gegen 11:20 Uhr stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugfront fest.

Augenscheinlich ist der Führer eines Pkw mit Anhängerkupplung beim Rangieren mit der Kupplung gegen das vordere Kennzeichen gekommen. Das vordere Kennzeichen und der Stoßfänger sind hierbei beschädigt worden.

Der Fahrzeugführer ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzen.

