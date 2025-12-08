Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrt unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis - Pkw prallt gegen Baum

Hagenburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 07.12.2025, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich auf der B441 bei Hagenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Citroën-Fahrer aus Wunstorf leicht verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Wunstorfer Straße in Richtung Hagenburg, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen einen Baum und wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, wo er schließlich im Seitenraum zum Stillstand kam.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,44 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Der Citroën war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

