Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Exten

Rinteln (ots)

(jmp) In der Nacht von Samstag, den 06.12.2025, auf Sonntag, den 07.12.2025, kam es im Rintelner Ortsteil Exten zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Unter anderem wurde eine Grundstücksmauer, ein Bushäuschen und ein Transformatorenhäuschen mit Graffiti beschmiert.

Die Polizei Rinteln hat entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

