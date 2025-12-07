Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstähle im Rintelner Stadtgebiet

Rinteln (ots)

(jmp) In der Nacht von Samstag, den 06.12.2025, auf Sonntag, den 07.12.2025, kam es im Rintelner Stadtgebiet zu mehreren Fahrraddiebstählen.

Die Polizei Rinteln hat entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.

