PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstähle im Rintelner Stadtgebiet

Rinteln (ots)

(jmp) In der Nacht von Samstag, den 06.12.2025, auf Sonntag, den 07.12.2025, kam es im Rintelner Stadtgebiet zu mehreren Fahrraddiebstählen.

Die Polizei Rinteln hat entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 13:35

    POL-NI: Taschendiebstahl in Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) Am Samstag, den 06.12.2025, zwischen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr, ist es im Aldi im Industriegebiet Rinteln zu einem Taschendiebstahl gekommen. Währenddessen eine 71-jährige Kalletalerin im Aldi, Braasstraße 1C in 31737 Rinteln, einkaufen gewesen ist, wurde ihr die Geldbörse von einem bislang unbekannten Täter aus der Jackentasche entwendet. Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 13:32

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Todenmann

    Rinteln (ots) - (jmp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 19:50 Uhr, kam es in Rinteln, Ortsteil Todenmann, auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 62-jährige PKW-Führerin aus Rinteln ist gerade dabei gewesen auf Höhe der Hausnummer 30 seitlich am Straßenrand einzuparken, als ihr PKW von einem von hinten kommenden PKW touchiert wurde. Der von hinten kommende PKW hat sich anschließend unerlaubterweise ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 13:29

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Krankenhagen

    Rinteln (ots) - (jmp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 17 Uhr, kam es im Rintelner Ortsteil Krankenhagen auf der Extertalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Ein 17-jähriger aus dem Extertal befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Extertalstraße in Richtung Exten. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer befuhr die Extertalstraße in gleicher Richtung und beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren