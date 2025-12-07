Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Taschendiebstahl in Rinteln
Rinteln (ots)
(jmp) Am Samstag, den 06.12.2025, zwischen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr, ist es im Aldi im Industriegebiet Rinteln zu einem Taschendiebstahl gekommen.
Währenddessen eine 71-jährige Kalletalerin im Aldi, Braasstraße 1C in 31737 Rinteln, einkaufen gewesen ist, wurde ihr die Geldbörse von einem bislang unbekannten Täter aus der Jackentasche entwendet.
Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.
