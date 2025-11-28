PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ungültige Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Am Donnerstag den 27.09.25, gegen 22:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Straße "Am Rupertsberg" den 37-jährigen Fahrer eines nach Karlsruhe zugelassenen PKW. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme zeigte der Fahrer einen durch einen Drittstaat ausgegebenen Führerschein vor, obwohl er bereits seit mehr als 3 Jahren in Deutschland wohnhaft ist. Die Umschreibung des damit nicht mehr gültigen Führerscheins wurde bislang noch nicht beantragt. Auch das Vorzeigen eines ergänzenden internationalen Führerscheins half dem Fahrer in diesem Fall nicht weiter, da auch dieser bereits seit einem Jahr abgelaufen war. Die Weiterfahrt des Fahrers wurde untersagt, er musste dann selbst von der eigentlich durch ihn abzuholenden Person, welche im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, heimgefahren werden. Der Fahrer wird sich nun wegen des Vorwurfs des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

