Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Überwachung des Durchfahrtsverbot am Heilig-Kreuz-Weg

Bingen (ots)

Am heutigen Sonntag, den 23.11.2025, führte die Polizeiinspektion Bingen Verkehrskontrollen im Bereich des Heilig-Kreuz-Weges in Bingen am Rhein durch. Grund der erneuten Verkehrsüberwachung waren wiederholte Verstöße gegen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot in der besagten Straße durch Verkehrsteilnehmer. Trotz der eisigen Temperaturen konnten im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr insgesamt 7 Fahrzeuge festgestellt werden, welche den Weg verbotswidrig nutzten. Gegen die Verkehrsteilnehmer wurde ein Verkehrsordnugswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell